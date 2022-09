Menselijke resten gevonden bij zoektocht naar Sumanta Bansi

Nederlandse media melden vandaag dat er een doorbraak is in de jarenlange, intensieve zoektocht naar het lichaam van de in 2018 verdwenen en omgebrachte studente Sumanta Bansi (22) uit Suriname. Bij een zoektocht zijn vandaag menselijke resten gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn.

De in juli tot 15 jaar cel veroordeelde Manodj B. heeft dinsdag opgebiecht waar hij het lichaam zou hebben gedumpt.

Volgens De Telegraaf is B. dinsdag opnieuw gehoord door de politie. Dat gebeurde na een dringende oproep van de krant en de nieuwe advocaat van B., Theo Hiddema. Direct na dat verhoor zijn de rechercheurs samen met B. naar de locatie gegaan.

Onderzoek moet uitwijzen of de menselijke resten daadwerkelijk van Bansi zijn. Sharmila, de moeder van Sumanta, heeft zeer geëmotioneerd gereageerd schrijft de krant.