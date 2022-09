Tijdens een gezamenlijke patrouille op de Marowijnerivier in Suriname, is een hoeveelheid van 919,5 gram marihuana, 208,14 gram cocaïne en 18 xtc-tabletten in beslag genomen.

Bij deze gelegenheid is de 27-jarige S.R. ter zake overtreding van de wet verdovende middelen aangehouden.



Het ging om een gezamenlijke patrouille van het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname in de avond van zondag 11 september.



Diverse vaartuigen zijn hierbij gecontroleerd.