Deel houtverwerkingsbedrijf door brand verwoest

Bij een houtverwerkingsbedrijf, gevestigd op de hoek van de Abone- en de Arabistraat in Suriname, is vandaag brand uitgebroken. Het pand van het bedrijf aan de zijde van de Arabistraat is door het vuur verwoest.

Een ruimte bestaande uit twee verdiepingen brandde volledig af waarna de vlammenzee over sloeg naar de werkruimte. Door kordaat optreden van de Surinaamse brandweer kon de schade beperkt blijven tot een deel van het bedrijf.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De forensische opsporing werd in stelling gebracht om de oorzaak van de brand vast te stellen.

Of het pand in Paramaribo-Noord tegen brand verzekerd is, is vooralsnog niet bekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in verder onderzoek.