Helen Kamperveen krijgt prijs voor meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol

Zondagavond 11 september 2022 werd het Gala van het Nederlands Theater gehouden. Helen Kamperveen ontving voor haar rol in What is Love van Theater Utrecht & DOX, de prijs voor meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende rol.

Tijdens het Gala van het Nederlands Theater op het Nederlands Theater Festival zijn de Toneelprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) uitgereikt. Het was een feestelijke avond waarin de theatersector in het zonnetje werd gezet.

In het juryrapport is het volgende over Helen Kamperveen te lezen: “Ze brengt haar teksten zonder poespas en gaat het dansante van de voorstelling met lef en verve aan. Uit alles in deze vertolking spreekt passie en loepzuiver vakmanschap, waarmee ze de voorstelling optilt en ook haar medespelers op sleeptouw neemt.”

Helen Kamperveen werd op Curaçao geboren en verhuisde eerst naar Suriname en op haar veertiende naar Nederland. Ze was sinds 1972 getrouwd met de radiomaker Johnny Kamperveen. Ze woonden afwisselend in Nederland en Suriname. In 1972 maakte ze haar theaterdebuut in Land te koop van Henk Tjon en Thea Doelwijt.

Nadat in 1982 haar schoonvader André Kamperveen door het militaire regime onder leiding van Desi Bouterse werd vermoord tijdens de Decembermoorden, vertrok ze naar Nederland. Daar kwam ze via Henk Tjon in contact met Rufus Collins, wat haar acteercarrière in Nederland inluidde.