Verdachte woninginbraak op verzoek advocaat in vrijheid gesteld

De rechter-commissaris (rc) in Suriname heeft dinsdag de inverzekeringstelling van de verdachte Oliver O. onrechtmatig getoetst en hem in vrijheid gesteld. Hij was door de politie aangehouden wegens diefstal in een woning.

Advocaat Maureen Nibte geeft desgevraagd aan Waterkant.Net te kennen dat slechts één getuige de verdachte zou hebben herkend en volgens de wet is één getuige, geen getuige. Ook heeft haar cliënt vanaf zijn aanhouding aangegeven waar hij zich ten tijde van het misdrijf bevond.

Volgens de raadsvrouw heeft de politie nimmer het alibi van de verdachte nagetrokken. Nibte geeft verder aan dat wanneer een verdachte een alibi opgeeft, dit terstond nagetrokken moet worden. De verdachte is op 1 september aangehouden en tot heden is het alibi niet nagetrokken. Dit is in strijd met de beginselen van een goede proces orde, aldus de Surinaamse advocaat.

De benadeelde Z.M. deed op zondag 21 augustus aangifte bij de politie van diefstal. Hij verklaarde dat twee jongemannen de woning, die in twee gedeelten is opgetrokken, waren binnengedrongen. Zij verschaften zich toegang tot de woning door enkele shutters van een raam te lichten en de voordeur van de woning te forceren. Zijn oom en tante die in dat gedeelte van de woning verblijven, waren op dat moment in diepe rust.

Op een bepaald moment hoorde de aangever vanuit zijn slaapkamer een gestommel in het ander deel van de woning en nam poolshoogte. Bij die gelegenheid zag hij één van de verdachte die gewapend was met een vuistvuurwapen hem voorbij rennen.

De aangever herkende deze verdachte positief als te zijn iemand van de buurt. Zijn tante hield hem toen voor dat zij plotseling wakker schrok en twee manspersonen voor haar zag staan. Zij geraakte in een worsteling met het tweetal en riep luidkeels om hulp. Met geweld rukte de twee verdachten vermoedelijk drie halskettingen van geel metaal van haar hals weg.

Bij het zien van zijn oom die op het gegil van zijn vrouw was afgegaan, kozen de verdachten het hazenpad, achterna gezeten door de oom. Daarbij heeft één van de verdachten een schot gelost in de richting van de man, die ongedeerd is gebleven.

De verdachten gingen ervandoor met een aantal sieraden van geel en zilver metaal met een hoge economische waarde, twee flessen whisky met inhoud (red en black label), vier horloges, een laptop tas inhoudende werkspullen, een portemonnee inhoudende een geldbedrag in SRD en vreemde valuta. Verder ook nog een rijbewijs, een groot geldbedrag in Euro’s en SRD en nader op te geven goederen.

De benadeelden troffen bij de voordeur breekwerktuigen aan die door de wetsdienaren in beslag zijn genomen. De buitgemaakte goederen zijn nog niet achterhaald.