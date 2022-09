AZP personeel in afwachting bij Kantongerecht Grote Combéweg

Personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) was vanmorgen getogen naar het gebouw van het Kantongerecht aan de grote Combéweg in Suriname. Ze waren daar in afwachting van de uitspraak van de rechter in de Kortgedingzaak tegen de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Landsbedrijf AZP.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft dit geding samen met de directie van het AZP ingesteld tegen de bond. Dit in verband met de aangekondigde werkneerlegging bij het AZP. Er is opheffing c.q. opschorting van de werkneerlegging opgeëist via de kortgedingrechter.

De bond is gistermorgen in staking gegaan.