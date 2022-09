Guyana zet ook Surinaams bedrijfsleven onder druk om visvergunningen

De Guyanese regering zet Suriname al een tijdje op politieke en diplomatieke manier onder druk, om de staat te dwingen Guyanese vissers vergunningen te geven om te vissen in Surinaamse wateren.

De Guyanezen hebben deze druk nu opgevoerd en proberen via het Surinaamse bedrijfsleven invloed uit te oefenen. Een aantal Surinaamse bedrijven doet goeie zaken in het buurland. Guyana dreigt nu met maatregelen tegen deze bedrijven.

“De staat Guyana heeft oneigenlijk gedreigd Surinaamse ondernemingen te stremmen in hun zakelijk verkeer, terwijl zulks indruist tegen ieder beginsel van het Caricom verdrag” schrijft ook Starnieuws vanmorgen in een artikel hierover.

Het draait allemaal om de eis van Guyana om Guyanese vissersvaartuigen, welke illegaal actief zijn voor de kust van Suriname, vergunningen te geven. In 2020 zou Suriname aan Guyana de belofte hebben gemaakt dat er 150 SK-vergunningen zouden worden uitgegeven, die Guyanese vissers in staat zullen stellen te vissen in Surinaamse wateren.

Tot grote ergernis van de Guyanezen is dat nog steeds niet gebeurd. De relatie tussen de twee landen lijkt hierdoor ernstig bekoeld te raken.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (Bibis) onlangs hierover gesproken heeft met afgevaardigden van het Surinaamse bedrijfsleven, die zich zorgen maken om de ontwikkelingen en hun zaken in Guyana.