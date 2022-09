Expositie Wi Alakondre ter ere van Soeki Irodikromo

In Readytex Art Gallery Suriname opent op 8 September de tweede groepsexpositie samengesteld door curator-in-residence Sri Irodikromo. Met deze nieuwe expositie genaamd Wi Alakondre vervolgt zij het traject van het grotere ALAKONDRE: A Space in Time project dat tot eind van het jaar in Readytex Art Gallery loopt.

Tegelijkertijd is deze expositie voor Sri Irodikromo heel persoonlijk. Wi Alakondre is namelijk samengesteld ter ere van haar vader kunstenaar Soeki Irodikromo die inmiddels twee jaar geleden heenging. Alakondre was de absolute drijfveer in het leven en de kunst van de welbekende Soeki.

In Wi Alakondre is een ereplek weggelegd voor het kopstuk van Soeki dat gemaakt werd door Erwin de Vries, een andere grote Surinaamse kunstenaar die niet meer in ons midden is. Het is de eerste keer dat dit beeld aan het publiek getoond wordt. Daarnaast laat Sri Irodikromo in de expositie portretten zien die verschillende kunstenaars in de loop der jaren van haar vader gemaakt hebben, alsook enkele zelfportretten.

Verder wordt er een bijzonder kunstwerk, gemaakt met fotomateriaal uit het leven van Soeki Irodikromo, getoond van gastkunstenaar Peter Holman. Als ‘Local Master’ van Wi Alakondre kiest zij Leo Wong Loi Sing, een collega-kunstenaar van dezelfde generatie en tevens goede vriend van haar vader. Een prachtige selectie van zijn werk is te zien in de expositie.

Sri toont ook een indrukwekkende blauwe keramische sculptuur van haar vader die zij recentelijk in zijn huis vond. Geïnspireerd door deze vondst selecteert zij uit de collectie van Readytex Art Gallery kunstwerken waarin de kleur blauw dominant is. Tevens kiest ze enkele kunstwerken die niet blauw zijn wat bijdraagt aan het spel en contrast.

De aanvullende werken zijn van de kunstenaars John Lie A Fo, Kenneth Flijders, Kurt Nahar, Paul Chang, René Tosari, Rinaldo Klas, Roddney Tjon Poen Gie, Shaundell Horton, Sunil Puljhun en haarzelf. Wi Alakondre is een krachtig en sprekend eerbetoon aan kunstenaar Soeki Irodikromo, die kan worden beschouwd als de grondlegger van het Alakondre denken in de beeldende

kunst.

Wi Alakondre opent in Readytex Art Gallery op donderdag 8 september 2022, om 19:30 uur. De galerie is op deze avond open van 19:00 uur tot 21:00 uur. Daarna is de expositie te bezoeken tot en met zaterdag 1 oktober, tijdens de reguliere openingstijden van maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur. Eenieder is van harte welkom!