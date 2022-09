DAOB en Stichting Lokeo werken aan duurzame ontwikkeling landbouwgebeuren Brokopondo

Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname, is in samenwerking met Stichting Landbouw Ontwikkeling Klaaskreek en Omgeving (St. Lokeo) gestart met een landbouwproeftuin in het district Brokopondo te Klaaskreek. Het doel van dit project is het landbouwgebeuren in dit gebied tot ontwikkeling te brengen. Vandaar dat men niet alleen met een plantenvermeerderingsproject zal beginnen, maar ook zullen er trainingen verzorgd worden voor de inwoners van Klaaskreek en omgeving evenals andere districten.

Het ligt in de bedoeling om citrus-, manja-, advocaat- en, kersenbomen alsook groenten en gewassen zoals antroewa, boulanger en peper te verbouwen. “We zijn vanaf 2013 bezig met dit project. We zijn begonnen de weg in orde te maken. Het ligt in de bedoeling de weg zo 5 km naar achteren te maken en omliggend gebied te beplanten”, alzo sprak Sandino Rathling, voorzitter van St. Lokeo die zeer ingenomen is met dit project.

Het bedrijf Iamgold opereert in het district Brokopondo. Volgens de voorzitter is Agro Industries het enige bedrijf uit Brokopondo die groente levert aan Iamgold. Daarnaast wordt 50% van de groenten gehaald uit Saramacca. “We willen dit veranderen en ervoor zorgen dat we ook een bijdrage kunnen leveren in het district en de gemeenschap van Klaaskreek te ondersteunen in hun ondernemeningsdrift”, zegt Rathling. Het is passend dat een bedrijf als Iamgold groenten afneemt uit het district waar zij gevestigd is. Dat er vanuit een ander district groenten wordt gehaald betekent dat het district een belangrijke kans misloopt om inkomsten te generen.

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk gaf in zijn toespraak aan dat het vermeldenswaard is dat een kind van Brokopondo zelf een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van zijn district. Dit initiatief van de stichting moet uitgebreid worden naar andere districten, vind de bewindsman. ROS minister Gracia Emanuël is van mening dat productie altijd een belangrijke zaak is en heeft vertrouwen dat stichting Lokeo en het team van Daob, onder leiding van directeur Hermien Pavion, het project tot een goed eind zullen brengen.

Na de toespraken werd het bord met de naam van het project onthuld door de minister en vicepresident Ronnie Brunswijk. Aanwezig waren ook de Kapitein van Klaaskreek Michel Walden, Dc Ludwig Mendelzoon, ROS directeur Maverick Boejoekoe, medewerkers ROS en bewoners van Klaaskreek.