Dieven bij verkeerslichten doen alsof ze in nood zijn en slaan toen

De politie in Suriname waarschuwt de samenleving weer voor criminelen die op de openbare weg doen alsof ze in nood verkeren, om vervolgers argeloze weggebruikers te bestelen.

In ressort Centrum met name bij verkeerslichten doen deze criminelen zich voor alsof zij hulp nodig hebben. Hun manier van opereren is dat zij autobestuurders aan de praat houden, door aan te geven dat zij in nood verkeren.

Terwijl de bestuurder aan de praat wordt gehouden, trachten de criminelen dan snel de achterportieren vanuit de andere zijde open te maken om zodoende goederen uit het voertuig te stelen.

Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie roept de samenleving op om extra alert te zijn: zorg dat de portieren van uw voertuig op slot zijn en laat geen kostbare spullen onnodig in de auto.

Eerder waarschuwde de politie ook voor een methode waarbij criminelen grote zwarte vuilniszakken vanuit hun voertuig naar buiten gooien, die komen dan terecht op de voorruiten van voertuigen. Dit met als doel dat de bestuurders hun voertuigen tot stilstand brengen: