Leeuwendans attributen in gebruik genomen door Chinese vereniging

Afgelopen weekend heeft de Chinese vereniging Chung Fa Foei Kon aan de Keizerstraat in Suriname, een twee-tal leeuwendans attributen in gebruik genomen. De leeuwendans is een culturele dans, die bij hoogtijdagen zoals het chinees nieuwjaar en bij openingen van bedrijven, huwelijken en ceremoniën wordt opgevoerd om voorspoed en geluk te brengen.

De leeuwendans wordt uitgevoerd door twee personen, een persoon die de leeuwenkop en de ander persoon die het achterlijf bewegen. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van luid trom geroffel en slaan van de cymbalen.

Bij de ingebruikname van de leeuwendans attributen werden door de Chinese ambassadeur Z.E.Han Jing en de erevoorzitter van Chung Fa Foei Kon, dhr Cheung Chau Yuen, de ogen, tong en andere delen met een penseel ingekleurd. Symbolisch wordt hierdoor de leeuwendans attributen tot leven gebracht.

Na de ingebruikname werd een leeuwendans optreden verzorgd door de jongeren groep van Chung Fa Foei Kon o.l.v. Todd Lam. Vermeldenswaard is dat ook niet-Chinese jongedames deel uitmaken van de groep, welke tekenend is voor de integratie van de Chinese cultuur in ons Suriname.