Op de Surinaamse Johan Adolf Pengel luchthaven (JAP) zijn afgelopen zondag twee drugskoeriers aangehouden. Een der verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit, terwijl de ander van Surinaams komaf is.

De woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop, bevestigt het geval. Hij geeft aan dat er een grote partij drugs bij een van de verdachten is aangetroffen.

“Het is echter nog te vroeg om in dit stadium nadere details te verstrekken. We geven de politie de ruimte”, aldus Bisschop.