Politie: ‘Rovers gaan op listige wijze te werk in het verkeer’

De politie in Suriname waarschuwt de samenleving voor rovers die op listige wijze weggebruikers proberen te laten stoppen, om hen vervolgens te beroven. Dit is in de afgelopen periode gebleken in en rondom de binnenstad van Paramaribo.

Een van de methoden is dat zij grote zwarte vuilniszakken vanuit hun voertuig naar buiten gooien. Die komen dan terecht op de voorruiten van voertuigen, met als doel dat de bestuurders hun voertuigen tot stilstand brengen. Als zulks is gebeurd trachten zij over te gaan tot het plegen van strafbare feiten.

Een andere methode is dat mensen met knipperlichten rijden of doen alsof zij hulp nodig hebben. Zo vragen zij om hulp bij de verkeerslichten of doen ze alsof ze autopech hebben en proberen op die manier mensen te beroven.

De woordvoerder van de Surinaamse politie, inspecteur Milton Bisschop, doet een dringend beroep op de samenleving om extra alert te zijn hierop. Bij constatering van dergelijke zaken is voorzichtigheid geboden, zegt Bisschop.