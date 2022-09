Hengelaar in kreek gevallen en verdronken

De 59-jarige P.D. is zaterdag tijdens het hengelen in een kreek te Saramacca, ongelukkigerwijs in het water gevallen en verdronken.

De man vertrok rond 09.30u met twee vrienden naar de achterkant van een perceel aan de Saramaccaweg om te hengelen. Op een gegeven moment verplaatste hij zich en hengelde hij alleen. Na twee uren kwamen de vrienden hem zoeken, maar hij was nergens te vinden.

Uiteindelijk werd een zoekactie in de kreek gestart, omdat de slippers van het slachtoffer aan de kant werden gevonden. Daarbij werd de 59-jarige dood op de bodem aangetroffen.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Op het onzielde lichaam zijn er geen tekenen van misdrijf aangetroffen.

De politie heeft het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.