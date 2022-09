Man gooit zakjes cocaïne over muur cellenhuis Militaire Politie

De verdachte T.G. werd afgelopen week betrapt nabij het cellenhuis van de Militaire Politie aan de Tourtonnelaan, nadat hij vermoedelijk 35 zakjes cocaïne over de muur had gegooid. Een broer van de verdachte zit voor een misdrijf in een MP cel.

De Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname (KPS) zette het onderzoek voort en tijdens een onderzoek in de woning van de verdachte, werden ook 5 zakjes met cocaïne aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen.

T.G. is op maandag 25 augustus, na te zijn overgedragen aan de Narcotica Brigade, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Milton Bisschop, woordvoerder van het KPS, doet een beroep op de samenleving om op geen enkel wijze hand en spandiensten te verlenen aan arrestanten. Ook het op heimelijke wijze binnen smokkelen van contrabande is uit den boze, zegt hij.