Overleden bromfietser is 41-jarige Jurgen

De bromfietser die vrijdagmiddag is omgekomen in Suriname, is de 41-jarige Jurgen D. Hij raakte betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Indira Ghandiweg.

De bromfietser reed kort voor het incident vanuit Zanderij richting Lelydorp. Gekomen ter hoogte van de O.S Sint Bernharddorpschool verloor hij door tot nog toe onbekende redenen de controle over het stuur en kwam tegen de vangrail aan.

Hij liep daarbij een diepe snijwond op, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk doodgebloed is. Zijn ontzielde lichaam lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.