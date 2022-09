VIDEO: Paul de Haan doet zijn verhaal ook op de Nederlandse radio bij Humberto

Voormalig SLM directeur Paul de Haan heeft opnieuw een Nederlandse medium te woord gestaan. Hij was op vrijdagmiddag 2 september 2022 te gast bij Humberto Tan op NPO Radio 1. Daar sprak hij over zijn vlucht vanuit Suriname via Frans-Guyana naar Nederland.

Hij ging ook weer in op de partijpolitiek die hij tegenkwam in het Surinaamse bedrijf. Met name als het ging om het aannemen van mensen op verzoek van hoge politici. De Haan werd onder druk gezet om dit soort mensen in dienst te nemen. Ook kon hij bepaalde mensen die geaccommodeerd waren niet ontslaan.

Hij gaf twee voorbeelden van situaties waarin hij hiermee te maken kreeg. In een van de gevallen werd hij, nadat hij iemand had ontslagen, ontboden op een kantoor in De Nationale Assemblee (DNA). Hem werd door een zeer senior politicus aangegeven dat hij de ontslagen persoon weer z’n werk moest laten doen.

Het gesprek met Humberto is hieronder te zien en te horen: