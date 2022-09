Kinderen binnenland Suriname bewapend tegen malaria

‘Samen vechten tegen malaria’ is de titel van het boek dat door de directeur van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, is overhandigd aan het hoofd van het Bureau Onderwijs Binnenland van MinOWC, Patricia Daniël. Dit boek is onderdeel van het malariaprogramma van het ministerie van Volksgezondheid en bedoeld als voorlichtingsmateriaal voor kinderen van de basisschool.

Het boek gaat over de ziekte malaria, de overdracht, de voorzorgmaatregelen, diagnose en de behandeling. Er is ook een quiz om na te gaan als de lezer de informatie begrepen heeft. Met de uitgave hiervan wordt het mogelijk gemaakt om te werken aan het bewustwordingsproces over malaria, zegt Daniël, die overigens blij is met dit boek. Ze vindt het belangrijk dat niet alleen gedacht is de gebieden waar er aan goudwinning wordt gedaan, maar ook aan de kleintjes. “Ik weet dat het ministerie van Onderwijs heel goed gebruik zal maken van dit boek,” verzekert Daniël.

Hѐlén Hiwat, coördinator van het malariaprogramma, gaf in haar toespraak aan dat de overheid met name het ministerie van Volksgezondheid zich ten doel heeft gesteld om malaria te elimineren in Suriname. De coördinator stelt vast dat Suriname momenteel alleen importgevallen van malaria heeft.

Hoewel malaria in Suriname niet meer in transmissiefase is, benadrukt Hiwat dat wij alert moeten blijven. Zij is het MinOWC dankbaar voor de ondersteuning door het verder verspreiden van de boeken en het plaatsen van posters met informatie over malaria. Dit alles is onderdeel van de voorlichting en preventie van het malariaprogramma.

Het malariaprogramma is een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid, opgericht in april 2019 voor de preventie en bestrijding van malaria, met als doel nationale malaria-eliminatie te bereiken. Dit programma werkt nauw samen met andere actoren in het gezondheidsveld in Suriname waaronder het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de Medische Zending en internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).