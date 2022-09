Buschauffeur (33) dreigt ex-partner en haar dochtertje te vermoorden

De 33-jarige Lorenzo D. is op maandag 29 augustus door de politie van het bureau Munder ter zake bedreiging aangehouden. Een 43-jarige vrouw deed op diezelfde dag aangifte tegen Lorenzo, met wie zij een liefdesrelatie van 2 jaren heeft.

Naar zeggen van de aangeefster kreeg zij vaak meningsverschillen met haar partner die op 29 augustus uitmondde in een heftige woordenwisseling. Daarbij bedreigde Lorenzo de vrouw en haar dochtertje te zullen vermoorden, meldt het Korps Politie Suriname.

De aangeefster gaf de man te kennen de relatie te beëindigen. Aangezien Lorenzo zich daarmee niet kon verenigen, deed hij de werkplek van de vrouw aan. De wetsdienaren kregen de melding van de bedreiging binnen en dat de verdachte vermoedelijk gewapend was. Zij deden direct de locatie aan voor onderzoek, maar troffen de verdachte niet aan.

Lorenzo die buschauffeur is, was in die tussentijd gereden naar de crèche waar zijn dochtertje op dat moment vertoefde. Hij vroeg de verantwoordelijke van de crèche naar zijn dochtertje, maar die wees zijn verzoek af. Woedend verliet de verdachte de plek.

De politieambtenaren spoorden hem op en hebben Lorenzo diezelfde dag kunnen aanhouden. Bij zijn aanhouding had hij geen wapen bij zich, maar wel een scherp voorwerp, die hangende het onderzoek in beslag is genomen.

De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Lorenzo door de politie in verzekering gesteld.