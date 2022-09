President nodigt investeerders en toeristen uit Suriname te bezoeken

“Het Caribisch gebied biedt geweldige en winstgevende gebieden voor economische samenwerking. De bestaande en verwachte olie- en gasindustrie biedt veelbelovende investeringsmogelijkheden voor Afrikaanse landen”, Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi benadrukt tijdens de opening van het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum.

Het Surinaamse staatshoofd, dat als Caricom-voorzitter aanwezig is in Bridgetown, Barbados, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om investeerders en toeristen uit te nodigen Suriname te bezoeken. President Santokhi heeft aangekaart dat Suriname, met een sterk erfgoed en culturele band met Afrika, de visumplicht heeft afgeschaft.

Het Surinaamse staatshoofd heeft opgemerkt dat naast politieke samenwerking en zakendoen, het van belang is om de intermenselijke banden te versterken. “Intermenselijke banden zullen de basis vormen van een waardevolle samenwerking”, aldus president Santokhi. De Caricom-voorzitter heeft de essentie van solidariteit in een wereldwijde crisis aangekaart.

“De wereld verandert. We staan voor existentiële uitdagingen. We worstelen met het bieden van een stabiel en duurzaam leven en toekomst aan onze mensen”, geeft de regeringsleider aan. Hij accentueert verder dat stilzitten en maar op het beste hopen, geen optie zijn.

President Santokhi heeft aangegeven dat hij sterk gelooft in de kracht van coöperatie. “Individueel zullen we niet in staat zijn om dat al lang bestaande doel van vrede, veiligheid en welvaart te bereiken, maar samen kunnen we het. Laten we op dit forum dus nationale en regionale sentimenten opzijzetten”, aldus het Surinaamse staatshoofd.

President Santokhi merkt op dat de samenwerking die met dit initiatief nagestreefd moet worden, moet groeien in eenheid en vriendschap. “Eenheid moet ons naar succes drijven.”