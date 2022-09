Amerikaanse generaal Laura Richardson gastspreker bij ministerie van Defensie

Op woensdag 31 augustus vond het Women Peace and Security (WPS) evenement plaats, met als thema “Talent Doesn’t Have Gender: Leadership Lessons”. Commander van de U.S. Southern Command, generaal Laura Richardson was gastspreker tijdens de discussie op het Surinaamse ministerie van Defensie.

Richardson is een generaal in het Amerikaanse leger die sinds 29 oktober 2021 de commandant is van het United States Southern Command. Ook zij is een rolmodel voor vrouwen. Volgens haar moet elke vrouw de kans krijgen om te laten zien wat zij kan.

Versterking, verdieping en continuering van de defensiesamenwerking Suriname-Verenigde Staten (VS) is de rode draad geweest van het overleg tussen de hoogste militaire leider van het Amerikaanse Southern Command (USSouthcom), generaal Laura Richardson en minister Krishna Mathoera van Defensie. Tijdens de ontmoeting afgelopen woensdag op het ministerie van Defensie is er een breedvoerig werkoverleg geweest.

Er is onder andere gesproken over gezamenlijke exercities en trainingen, capaciteitsversterking, versterking van onderofficieren, ondersteuning met apparatuur, medische voorzieningen, assistentie bij rampen, grenscontrole en cybersecurity. “Het bezoek benadrukt wederom het belang die beide landen hechten aan deze samenwerking. Een samenwerking op basis van wederzijds respect en voordeel”, benadrukt minister Mathoera.

Wat de training van Surinaamse militairen betreft, is er volgens de bewindsvrouw afgesproken om een balans te zoeken waarbij Amerikaanse instructeurs ook fysiek naar Suriname zullen komen. Hierdoor kunnen grotere groepen getraind worden. In 2021 en 2022 hebben in totaal 73 personen gebruik kunnen maken van trainingen en of uitwisselingsprogramma’s die aangeboden zijn door de VS. Genoemd kunnen worden onder andere de civiele Joint Combined Exchange Training (JCET) in juni dit jaar, Tradewinds 2022 voor de Landmacht en Marine in Mexico en Belize en humanitaire ondersteuning bij de overstromingen te Saramacca en Brokopondo.

Beide functionarissen zijn het met elkaar eens dat er meer vrouwen betrokken moeten worden in defensie- en veiligheidsrollen. Dit is ook benadrukt tijdens de Women Peace and Security Conference met als thema: “Talent Doesn’t Have Gender: Leadership Lessons”, welke dit jaar op het ministerie van Defensie is gehouden. Minister Mathoera, generaal Richardson en ambassadeur Jean Manes waren hiervan de gastsprekers.

Onder de aanwezigen waren ook generaal-majoor Jeffrey Marlette, Adjudant General van de South Dakota National Guard (SDNG), en enkele andere Amerikaanse legertoppers. Op het event is het belang van mentoren en rolmodellen benadrukt. Er is nog veel werk te verzetten om het aantal vrouwen in het defensieapparaat te vergroten. Op dit moment bestaat het apparaat uit 425 vrouwen, oftewel 10 procent van het defensiepersoneel.

De hoogste militaire leider van de USSouthcom bracht ook een bezoek aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR). Verder mocht het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) literatuur in ontvangst nemen. Sinds de komst van admiraal Craig Faller in januari vorig jaar is de relatie met de VS verder gaan versterken. Generaal Richardson heeft in oktober vorig jaar het roer van USSouthcom overgenomen van Admiraal Faller. Zij is overigens de eerste vrouw die leidinggeeft aan deze militaire organisatie.