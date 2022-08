Twee arrestanten ontsnapt uit cellenhuis Corantijn

Twee arrestanten die ingesloten waren in cellenhuis Corantijn in Suriname, zijn op maandag 29 augustus tijdens de nachtdienst ontvlucht. Het gaat om Calvin T. en Jinderpersad M. Deze laatste is niet lang na zijn ontsnapping door de politie van Nickerie wederom in de kraag gevat.

De arrestanten worden verdacht van respectievelijk diefstal en openlijke geweldpleging. Het cellenhuis is geforceerd en via die ontstane opening zijn beide mannen gevlucht.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing van Calvin. Het onderzoek duurt voort.