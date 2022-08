Splashmaster Gilly initieert samenwerking tussen C-Troya en Nisha Madaran

Splashmaster Gilly heeft met zijn label Fullcolour Entertainment een internationale collaboratie tot stand gebracht. De meesten kennen Gilly als top DJ, daarnaast met zijn Sranan Taki en enkele jaren terug startte hij een eigen label om daarmee met zijn netwerk internationaal artiesten aan te trekken voor hun eigen pokoes maar ook samenwerkingen tot stand te brengen.

C-Troya is een in Cuba geboren en getogen zanger die door Gilly naar Suriname werd gehaald voor de productie en opname van een volledig album. Al luisterend naar zijn muziek kunsten, wist Gilly dat er hier meer uit te halen is en zocht naar een collabo duet. Deze vond hij in de tekst ‘Un Dia Mas’ die initieel volledig in het Spaans geschreven was.

Nadat Gilly tijdens een concert van Nisha Madaran in februari 2020 ook als DJ participeerde, hoorde hij in Nisha de stemkleur die hij zocht. Na een kort moment met Roberto Banel, de langst meelopende producer van Nisha, werd er contact gemaakt met het management van Nisha. Er werd gezamenlijk met beide artiesten geluisterd naar de song en de vibe was er direct.

Nisha, bekend vanuit haar vele en meertalige hits, koos ervoor om in Hindi en Engels mee te schrijven en zo ontstond deze versie van ‘Un Dia Mas’, gezongen in Spaans, Hindi en Engels.

C-Troya is vanwege de pandemie bijkans een jaartje in Suriname gebleven en kon zelfs niet eens in verband met het overlijden van zijn moeder in 2021 afreizen naar Cuba. Hij is inmiddels vertrokken naar Amerika alwaar Splashmaster Gilly voor hem een Amerikaans platenlabel aan het contracteren is die interesse heeft in de stijl van C-Troya.

Nisha Madaran heeft de afgelopen periode veel tijd gestopt in haar Bachelor studie rechten die ze in 2021 succesvol heeft afgerond. Ze is inmiddels gestart met het masteren in Surinaams recht, maar muziek laat ze nooit los, vertelt ze. Ze heeft intussen wel heel wat bijzondere nummers op de plank en in de maak die ze regelmatig zal uitbrengen belooft ze. De fans laat ze nooit in de steek.

De artiesten hebben dit mooi initiatief en de samenwerking als bijzonder ervaren en er een mooi samenspel van gemaakt.

Splashmaster Gilly kijkt terug op deze mooie en succesvolle collaboratie en samenwerking en hij weet dat het publiek enorm zal genieten van ‘Un Dia Mas’. De launch vindt deze week plaats op alle radio stations in Suriname alsook op hun internationaal platforms. De music video is reeds in afrondende fase, maar om Suriname niet langer in de spanning te houden komt er alvast de radio release.