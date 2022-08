Santokhi-Seenacherry, Brunswijk en Dorinnie uit RvC Staatsolie

Tijdens een reguliere bijeenkomst van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., is bepaald dat Mellisa Santokhi-Seenacherry, Leo Brunswijk en Harry Dorinnie zullen uittreden uit de RvC. Dat heeft de Surinaamse president Santokhi vanmorgen laten weten. De president schreef:

“Op 30 augustus, heeft op het Kabinet van de President een reguliere Staatsolie Raad van Commissarissen (RvC) vergadering plaatsgevonden. In deze vergadering, is de tijdslijn uitgerekend voor het uittreden van 3 RvC-leden, t.w. Melissa Santokhi-Seenacherry, Leo Brunswijk en Harry Dorinnie.

De Staat Suriname heeft als aandeelhouder van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een gesprek gehad met de CEO van Staatsolie over het uitreden van drie leden. De top van Staatsolie en de aandeelhouder zijn met elkaar eens dat er geen leegte moet ontstaan bij de uittreding. In deze vergadering is hier uitvoerig over gesproken.

Daarom wordt voor de komende periode een tijdslijn uitgerekend, om geen onrust in de internationale samenwerking te krijgen en continuïteit van het beleid te garanderen. Hierbij wordt tegelijkertijd gekeken naar juiste profielen voor de intrede van de nieuwe RvC-leden.

Verwacht wordt dat hiermee geen stagnaties ontstaan in de lokale en internationale relaties van het staatsbedrijf.

Naast de uitreding van de RvC-leden zijn er nog tal van andere issues besproken tijdens de reguliere Staatsolie RvC-vergadering met de aandeelhouder, zoals de interne communicatie tussen RvC en directie van Staatsolie, en de ontwikkelingen rond olie en gas.

Voorts is er ook gesproken over de huidige positie van Staatsolie, met name de facilitaire activiteiten, off shore-operaties, internationale samenwerking en hoe de leiding daarmee omgaat.

Daarnaast is er gekeken naar hoe de communicatie tussen de directie, RvC en de aandeelhouder verbetert kan worden. Zowel de RvC als de directie willen een betere communicatie met aandeelhouder.

President Santokhi verwacht dat de RvC van Staatsolie zonder onnodige barrières kan functioneren, hetgeen ten alle tijde in het voordeel van het land en volk werkt.”