Militairen en burgers aangehouden na diefstal zoutvlees, bokking en knoflook

30 emmers zoutvlees, 10 kratten bokking en 18 zakken knoflook zijn deze week bij een heler aangetroffen en in beslag genomen. De spullen zouden afkomstig zijn van diefstal bij een winkel, waarbij ook twee militairen betrokken zijn die gefilmd werden.

De recherche van Paramaribo heeft bij de voortzetting van het strafrechtelijk onderzoek, waarbij de twee militairen reeds waren aangehouden, nog twee aanhoudingen gepleegd. Het gaat om de burgers L.J. (24) en B.G. (36).

De verdachten hebben toegeven ook deel te hebben genomen aan de diefstal samen, dan wel in vereniging met de militairen. Op aanwijzing van deze verdachten is de heler W.K. aangehouden, die de spullen in zijn bezit had.

Milton Bisschop woordvoerder van het Korps Politie Suriname laat optekenen dat de twee verdachten na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld, terwijl de heler W.K. is heengezonden.