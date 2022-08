Twee stelende militairen gefilmd tijdens winkeldiefstal

De 40-jarige Elvin en de 43-jarige Kenneth hebben zich op zaterdag 20 augustus, na te zijn ontboden door de politie, aangemeld op het politiebureau Uitvlugt. Dit na winkeldiefstal waarbij de daders zijn gefilmd.

Een winkelier aan de Bachoeweg in Suriname had eerder op die dag aangifte gedaan ter zake diefstal van voedingsmiddelen met een hoge economische waarde in SRD, die uit zijn winkelzaak zijn weggenomen.

De wetsdienaren stelden een onderzoek in en op veiliggestelde camerabeelden zijn de militairen Elvin en Kenneth alsook een paar burgers in beeld gekomen. Voor wat de burgers betreft die betrokken zijn bij het gepleegd strafbare feit zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van regio Paramaribo. De twee militairen zijn overgedragen aan de Militaire Politie.