Autospuiter verkoopt onderdelen van voertuigen klanten

De Surinaamse politie heeft een 25-jarige autospuiter aangehouden, die ervan verdacht wordt onderdelen van voertuigen die klanten bij hem hadden achtergelaten om te laten spuiten, verkocht te hebben.

Volgens het Korps Politie Suriname is de verdachte Jonathan M. op zondag 21 augustus ter zake verduistering en diefstal door de politie van het bureau Kwatta opgespoord en aangehouden.

De man had twee voertuigen van het merk Toyota Caldina en Toyota Celica voor spuitwerkzaamheden onder zich, waarvoor hij een geldbedrag in SRD had ontvangen. Naderhand bleek Jonathan onderdelen van deze voertuigen te hebben ontvreemd en deze te hebben doorverkocht aan derden.

Twee aangevers deden in de maand juli aangifte tegen deze verdachte. De onderdelen zijn nog niet achterhaald. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jonathan hangende het onderzoek in verzekering gesteld.