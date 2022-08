Man in buitenland ziet via telefoon hoe wordt ingebroken in z’n woning in Suriname

De politie van het bureau Paranam kreeg afgelopen zondag een telefonische melding van de eigenaar van een woning, dat er werd ingebroken in zijn woning. De benadeelde vertoefde op dat moment echter in het buitenland, maar kon via camerabeelden op zijn telefoon zien hoe er werd ingebroken in zijn woning.

Toen de politie ter plaatse arriveerde sprongen de verdachten via een raam uit de woning, waarna ze het hazenpad kozen. De politieambtenaren losten waarschuwingsschoten om de vluchtende verdachten op andere gedachten te brengen, meldt het Korps Politie Suriname.

Het lukte hen de 20-jarige verdachte Elijah J. aan aan de Naaldvarensweg aan te houden. Zijn kompaan zag kans uit handen van de politie te blijven. J. werd door de politie van het bureau Paranam ter zake woninginbraak aangehouden.

Op hem werden twee zwart verkaste mobiele telefoons aangetroffen en in beslag genomen. Verder constateerden de wetsdienaren dat er een aantal goederen uit de woning zijn gehaald. Vanwege de vele inbraken in de woning van de aangever, is de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Elijah door de politie in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.