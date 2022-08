‘Ontsnapte krokodil in vliegtuig veroorzaakte crash met 20 doden’

De crash van een vliegtuig dat vertrok vanaf Kinshasa (Congo) en kort daarna vlakbij de landingsbaan van Bandundu neerstortte, blijft een raadsel. Congolese media meldde destijds dat het vliegtuig geen brandstof meer had, maar de enige overlevende had een bizar verhaal: volgens hem was er een krokodil aan boord die de oorzaak is van de crash.

De man legde uit dat een passagier een krokodil aan boord smokkelde die voor de andere passagiers en de bemanning verborgen was in een plunjezak. Halverwege de vlucht ontsnapte het dier echter en baande zich een weg door de cabine, wat chaos aan boord veroorzaakte.

Passagiers maar ook een doodsbange stewardess raakten in paniek en begonnen naar de voorkant van het vliegtuig te rennen, wat een ongelijke gewichtsverdeling in het vliegtuig veroorzaakte. Het zwaartepunt van het vliegtuig zou zijn verstoord, wat alleen maar meer problemen veroorzaakte.

De stormloop naar voren veroorzaakte dat de bemanning de controle over het vliegtuig verloor, omdat ze niet in staat waren om de ongelijke gewichtsverdeling te compenseren. Het vliegtuig stortte neer en 20 mensen kwamen om het leven.

Hoewel het vliegtuigongeluk dateert uit 2010 is nog steeds niet duidelijk wat precies de oorzaak is. De lezing van de overlevende klinkt aannemelijk, maar er is nooit een krokodil op de plek aangetroffen. Of het dier heeft zich snel uit de voeten gemaakt.