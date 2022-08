Man aangehouden voor beroven ex-vriendin

Fariek K. is deze week door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP), in samenwerking met de politie van Munder, aangehouden voor het beroven van zijn ex-vriendin in Suriname.

In juni stapte de aangeefster naar de politie van Munder, waarbij ze aangifte deed en verklaarde dat de verdachte haar mobiele telefoon en 2.000 SRD met geweld zou hebben weggenomen.

Na bijkans twee maanden werd de verdachte deze week door RBTP in de kraag gevat en overgedragen aan politie Munder. Bij de voorgeleiding verklaarde Fariek dat zijn ex hem de 2.000 SRD heeft gegeven, om een telefoon voor zichzelf te kopen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Fariek in verzekering gesteld.

Deze verdachte was eerder ook al aangehouden in een roofmoordzaak. Hij is tijdens de behandeling van zijn strafzaak door de rechter in vrijheid gesteld. Met betrekking tot de beroving van zijn ex blijft de verdachte in voorarrest.