Ook ministerie treurt om plotselinge dood medewerkster

De plotselinge dood van deze jonge vrouw, die in de bloei van haar leven was, is bij velen in de Surinaamse samenleving hard aangekomen. Afgelopen zondagavond plaatste de 24-jarige Angelica bovenstaande foto nog op haar Facebookpagina, maar een paar dagen later was ze er niet meer. Op social media wordt er vol ongeloof gereageerd op haar overlijden.

Op Facebook regende het afgelopen week van condoleances. Ook het ministerie van Economische zaken in Suriname, waar Angelica werkzaam was, heeft mede namens de minister een condoleance bericht naar buiten gebracht en schrijft op haar Facebookpagina:

“Vol droefheid maar toch met een dankbaar hart voor wat zij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat onze collega, Angelica Binda is heengegaan. Zij was werkzaam op de dependance van Commewijne in de functie van administratief medewerker.“

De redactie van Waterkant.Net verneemt van de Surinaamse politie dat de vrouw dinsdag verdelgingsmiddel zou hebben ingenomen en in het ziekenhuis was opgenomen. Het motief hiervoor zou in de relationele sfeer liggen. Kort daarna kwam ze te overlijden.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).