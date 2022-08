Ministerie EZ: Prijs product of dienst moet altijd in SRD staan

Het is het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname (EZ) opgevallen dat het de laatste tijd vaker voorkomt dat de prijzen van goederen en diensten in vreemde valuta worden aangeduid.

Het Surinaamse ministerie benadrukt dat het verplicht is om de prijs van elk product of dienst in SRD aan te duiden overeenkomstig het Prijsaanduidingsbesluit. Indien men de prijs van een goed of het tarief van een dienst in vreemde valuta wenst aan te duiden, dient hiernaast óók de SRD-prijs c.q. het tarief te worden vermeld.

Verder wordt erop gewezen dat de consument nimmer verplicht mag worden om te betalen in vreemde valuta voor een product of dienst. De handhaving op genoemde wettelijke regeling zal plaatsvinden door de Economische Controle Dienst (ECD).

Het niet naleven van het Prijsaanduidingsbesluit levert een economisch delict op waarbij er sancties zullen worden opgelegd, meldt het ministerie.