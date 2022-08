‘Prianka had niet gedacht dat ze Miss Supermodel Universe Nederland zou worden’

De Haagse Prianka Raghoe (25) is onlangs gekroond tot Miss Supermodel Universe Nederland. Geheel tegen haar eigen verwachting in. Ze had namelijk gedacht dat de jury zou gaan voor een Nederlands Nederlands meisje; blond en lang.

Dat zegt ze vandaag in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. Dat ze de Miss-verkiezing won, kwam voor haar als een verrassing. Vooral omdat er zoveel andere bloedmooie deelneemsters waren, zegt ze tegen de krant.

Prianka heeft het niet makkelijk gehad, want ze werd als kind geconfronteerd met huiselijk geweld en had als gevolg daarvan een moeilijke jeugd. Die nare ervaringen hebben haar wel gemaakt tot wie ze nu is, geeft ze aan.

De jonge vrouw vertegenwoordigt Nederland tijdens de Miss Supermodel Universe verkiezing in Bulgarije later dit jaar.