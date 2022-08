Pas getrouwde man omgekomen en vrouw ernstig gewond na aanrijding in Guyana

Twee families die afgelopen zondag verenigd waren door het huwelijk van een jong stel in Guyana, zijn dinsdagmiddag in rouw gedompeld nadat de bruidegom, een in New York woonachtige Guyanees, om het leven kwam bij een zware aanrijding op de Bath West Coast Berbice Public Road.

Beeshan Dhoray (23), ook bekend als ‘Lako’ uit Queens, New York en zijn nieuwe vrouw, Viroshni Persaud (19), ook bekend als ‘Roshni’ uit East Canje, Berbice, zijn zondag volgens de Hindoerituelen getrouwd. Zij verlieten dinsdagochtend hun huis in Canje om naar de burgerlijke stand in Georgetown te gaan om documenten te ondertekenen om hun huwelijk te bekrachtigen.

Volgens familieleden huurde Persauds neef, Novashkar Sahadeo (26), een overzeese Guyanees, een auto en reed hij het paar samen met een ander familielid, Romona Romatalli (33) naar Georgetown voor de ondertekening.

Rond 16:00 uur, terwijl ze op de terugweg over de Bath Public Road reden, probeerde Sahadeo een auto in te halen en kwam in botsing met de voorkant van de wagen, waardoor hij de controle over het voertuig verloor. De wagen draaide een aantal keren rond en botste tegen een elektriciteitspaal en betonnen omheining, waarna die in een inrit tot stilstand kwam.

De bestuurder en de drie inzittenden werden met spoed naar het Fort Wellington Hospital gebracht, waar Dhoray bij aankomst dood werd verklaard. Persaud werd overgebracht naar het New Amsterdam Public Hospital. Haar toestand is ernstig.

Sahadeo, die ook werd overgebracht naar het New Amsterdam Public Hospital, liep een schouderfractuur op. Romatalli werd behandeld in het Fort Wellington Hospital voor lichte verwondingen en is daarna huiswaarts gestuurd.

Familieleden zijn in shock over het voorval. Een nicht van de bruidegom zegt dat er in het weekend zoveel liefde en geluk was in hun hele huis, dat nu gevuld is met verdriet.