‘Fosten Kukru’ festival moet productiviteit stimuleren en saamhorigheid bevorderen

Suriname is een smeltkroes van culturen. Het is ook een van de meest veelzijdige landen, die zich uit in culturele diversiteit, religie, de multiculturele samenleving maar vooral in de Surinaamse keuken. Het land staat bekend om gevarieerd eten. Op de vraag wat een typisch lokaal gerecht is kan menigeen geen direct antwoord geven, omdat onze keuken zo divers en kleurrijk is dat we verscheidene gerechten kunnen categoriseren als te zijn een nationaal gerecht.

Om samen te komen en de diversiteit te vieren wordt van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september 2022 het ‘Fosten KukruFesa’ gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. In Suriname moeten wij beseffen dat cultuur ons bij elkaar brengt en het Directoraat Cultuur levert een belangrijke bijdrage daarin.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft op woensdag 24 augustus 2022, tijdens een persconferentie de hoop uitgesproken dat dit festival een begin is van een serie aan activiteiten die productiviteit stimuleren, armoede bestrijden en saamhorigheid bevorderen binnen de samenleving. De bewindsvrouw vindt dat het ontwikkelen van de verschillende culturele ambachten in onze samenleving zoals koken en ook het vlechten van manden, het maken van kledij, houtsnijwerk meer aandacht moeten genieten.

Met het festival wordt er een start gemaakt aan het herstel van onze waarden en normen en culturele waardering voor elkaar. Verder zei minister Levens dat het onze Surinaamse keuken is die ons altijd bij elkaar over de vloer brengt en tijdens religieuze feestdagen om elkaars religie te leren respecteren.

Het moment is rijp dat Suriname beseft dat cultuur breed is. Er zijn op dagbasis een aantal keukens die voeding verkopen. Wat gebleken is dat zij het anders doen. Echter mag wat er toen was niet verloren gaan, zegt Roseline Daan, directeur van het Directoraat Cultuur. Met het ‘Fosten KukruFesa’ heeft Suriname een eigen festival dat door de overheid gedragen wordt.

Verschillende etnische groepen zullen hun kookkunsten tonen. Er zal live gekookt worden, op de manier waarop het vroeger gebeurde. Het gaat onder andere om de inheemsen, marrons, Afro-Surinamers, Javanen, Boeroes en Hindoestanen. Naast traditionele voeding en drank kunnen bezoekers tijdens de festivaldagen ook genieten van entertainment. De bedoeling is dat het festival een jaarlijks terugkerend evenement wordt. In de toekomst moet deze activiteit ook buitenlanders aantrekken.