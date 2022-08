Eerste paal geslagen voor Offshore Supply Base in Commewijne

Na twee jaar van extensieve engineering, impactstudies en grondige werkvoorbereiding heeft op 24 augustus het heien van de eerste paal plaatsgevonden van de state of the art Offshore Supply Base in Commewijne op de voormalige plantage Suzannasdaal, dichtbij de riviermonding. President Chandrikapersad Santokhi heeft gedurende deze gelegenheid het officiële startsein gegeven.

Onder de genodigden bevonden zich onder meer de ministers David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen), Riad Nurmohamed (Openbare Werken), Albert Jubithana (Transport Communicatie & Toerisme ), Silvano Tjong Ahin (Ruimtelijke Ordening & Milieu), districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne, vooraanstaanden uit de private, publieke en Oil & Gas sector.

De initiatiefnemers FIRM Engineering, HJ De Vries Project Development en DP World zetten deze omvangrijke Offshore Support Base van 50 hectare op, welke gespecialiseerde, geïntegreerde end-to-end-oplossingen zal bieden aan de Olie & Gas Industrie in het Guyana-Suriname bassin. De Suzannasdaal Shorebase kenmerkt zich door een kade van 500 meter met acht-en-een-halve (8.5) meter gegarandeerde diepte bij laag water waardoor te allen tijde veilige Off- shore supply Vessel operaties mogelijk zijn.

Uitbreidingsmogelijkheden zijn volop aanwezig vanwege de 1 km lange waterzijde en 330 hectare landgoed. Door de gunstige locatie, ongeveer 200 km van de opgedane olievondsten, is een snelle aanvoer van en naar de geplande offshore boorplatformen mogelijk. Uitgevoerde impactstudies hebben positieve resultaten opgeleverd voor de geprojecteerde ontwikkelingen op deze locatie inzake sociale- en milieu-effecten. Het project creëert naar verwachting interessante ontwikkelingsmogelijkheden voor het district Commewijne terwijl de spin-off ook Paramaribo en overige districten positief kan beïnvloeden.

De completering van de eerste fase van dit prestigieuze project is gesteld is op eind kwartaal twee (2) van 2023 waarna de eerste operaties kunnen plaatsvinden. De komst van deze particuliere Shore base zal naar verwachting een bijzondere impact op local content hebben waaronder het aantrekken van bedrijven naar Suriname, de groei van de particuliere sector stimuleren en een breed scala aan duurzame werkgelegenheidskansen creëren.