Drie jeugdigen gestoken en gekapt bij vechtpartij tussen groepen

De politie van Latour heeft afgelopen maandag drie jeugdigen aangetroffen met kap- en steekverwondingen aan de Goede Herinneringweg in Suriname.

Het gaat om de slachtoffers tevens verdachten Zerginio A. (16), Fabian A. (16) en Nigestie N. (16). Uit het politionele onderzoek blijkt, dat er een vechtpartij was uitgebroken, waarbij twee groepen elkaar verwondingen hebben toegebracht.

Zerginio en Fabian zijn na behandeling huiswaarts gestuurd, terwijl Fabian ter observatie in het ziekenhuis is opgenomen. De politie heeft twee houwers en een mes in beslag genomen, waarmee de verdachten zich elkaar hebben verwond.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken.