Broers aangehouden wegens neersteken kraanwagenchauffeur

De gebroeders Leandro P. (39) en Romario B. (32) zijn het afgelopen weekend door de politie van Uitvlugt aangehouden wegens het neersteken van een kraanwagenchauffeur.

De bestuurder van een sleepwagen werd in de avond van woensdag 3 augustus tijdens sleepwerkzaamheden na een aanrijding op de hoek van de Koolstraat- en Altagrasiastraat in Suriname, mishandeld en verwond met een schaar in de rug.

Hij was uitgerukt voor een aanrijding, waarbij twee voertuigen betrokken waren. De politie van Uitvlugt was ook ter plaatse voor de aanrijding, maar nadat partijen de zaak onderling hadden afgehandeld zijn de agenten vandaar vertrokken.

Terwijl de chauffeur van de sleepwagen op de eigenaren van de voertuigen wachtte, werd hij aangevallen door de broers met wie hij een oude vete had.

Er ontstond een woordenwisseling tussen de kraanwagenbestuurder en zijn tegenstanders, die uitmondde in een handgemeen. Romario haalde een schaar te voorschijn en stak de chauffeur tijdens de worsteling daarmee in zijn rug, waarna de verdachten de plaats verlieten.

Het gewonde slachtoffer werd naar de Spoedeisende Hulp vervoerd, waar hij ter observatie was opgenomen. Hij is intussen ontslagen. Romario werd vrijdag in de kraag gevat en Leandro werd gisteren op zijn woonadres opgespoord en aangehouden door de agenten van Uitvlugt.

Beiden zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.