Eerste geval van apenpokken in Guyana geregistreerd

In Guyana is maandag het eerste geval van apenpokken (Monkeypox) geregistreerd. Dat heeft minister Frank Anthony van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het gaat om een 57-jarige chauffeur van het openbaar vervoer. Hij is opgenomen in het Infectious Diseases Hospital. Zijn toestand is stabiel en hij maakt het goed. Anthony zegt dat de man in het weekend een aantal testen heeft ondergaan, nadat hij symptomen van het virus vertoonde.

Personen die in nauw contact met de patiënt stonden, zijn in quarantaine geplaatst. De minister verzekert dat Guyana zich op het virus heeft voorbereid en is toegerust om de situatie aan te pakken.

Monkeypox, ook wel het apenpokken genoemd, is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. Het is een zoönose (ziekte die van dier op mens kan overgaan) waar vooral knaagdieren in Afrika de bron van zijn.

Sinds het voorjaar van 2022 verspreidt de ziekte zich ook in andere delen van de wereld. In de huidige uitbraak spelen dieren geen rol bij de verspreiding, maar vindt verspreiding van mens op mens plaats. De ziekte verloopt bij mensen meestal mild.