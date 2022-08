Vechtende taxichauffeurs ingesloten

Twee taxichauffeurs, die het steeds met elkaar aan de stok krijgen, zijn door de politie in Suriname in verzekering gesteld. Ze hebben een slepende kwestie over het betalen van standgeld bij een bepaald taxibedrijf in de binnenstad van Paramaribo.

Een van hen heeft een leidinggevende functie binnen het bedrijf en vindt dat de andere taxichauffeur zonder te betalen ritten rijdt namens het bedrijf. Die taxichauffeur besloot om in de directe omgeving taxiritten te rijden met de naamsticker van het bedoelde bedrijf.

Elke keer wanneer zij elkaar ontmoeten trekken ze houwers en worden er over en weer dreigementen geuit. De ene stapte naar de politie en deed aangifte tegen de ander. De politie liet de andere chauffeur voor verhoor op het politiebureau komen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten om beiden in verzekering te stellen.