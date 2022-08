Robinhood voor de 24e keer landskampioen van Suriname

Robinhood is zondag voor de 24e keer landskampioen van Suriname geworden. De wedstrijd tegen Notch werd snel gewonnen. In de zesde minuut floot de aribiter het duel in het Franklin Essed stadion af, omdat Notch niet genoeg spelers op het veld had. Inter Moengo Tapoe is semi-kampioen geworden.

Notch begon de wedstrijd met acht spelers. Robinho Pinas liep een enkeleblessure op en kon niet verder spelen. De ploeg had hierdoor maar zeven spelers op het veld, waardoor de wedstrijd werd afgefloten.

Volgens de FIFA mag een wedstrijd geen voortgang vinden als een ploeg minder dan achter spelers op het veld heeft. Voor de ‘kampioenswedstrijd’ eindigde het duel tussen Leo Victor en Inter Moengo Tapoe 2-2.

De wedstrijd tussen Robinhood en Notch is hieronder terug te zien.