In woning betrapte dief bedreigt politie met mes

Een dief is vrijdag door de politie op heterdaad betrapt in een woning in Paramaribo. Toen de verdachte werd gezien zwaaide hij met een mes en bedreigde hij de agenten. De wetsdieren wisten hem te overmeesteren en sloegen hem in de boeien.

De dief had een raam aan de achterzijde van de woning geforceerd om zich toegang tot het pand te verschaffen. Hij werd door buurtbewoners opgemerkt en zij schakelden de politie in.

De zonen van Hermandad gingen ter plaatse en betrapte de verdachte op heterdaad. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.