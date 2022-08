Vrouw bij woningoverval met hamer op hoofd geslagen

Een 45-jarige vrouw kreeg de schrik van haar leven, toen ze zaterdagavond door twee gemaskerde criminelen werd overvallen in haar woning aan de Livorno Beekhuizenweg in Suriname.

De voordeur van het huis stond open en via die deur verschaften de verdachten zich toegang tot de woonruimte. Het slachtoffer was op dat moment in haar slaapkamer toen de daders de woning betraden.

Eenmaal binnen overrompelden zij de vrouw en knevelden haar met een doek. Haar mond werd daarbij dicht gestopt met een trui, om te voorkomen dat ze kon schreeuwen.

Een van de rovers was gewapend met een hamer en vroeg haar naar geld en waardevolle sieraden. Toen de vrouw daarop geen antwoord gaf werd ze met de hamer op haar hoofd geslagen, met als gevolg dat ze een barstwond opliep.

De daders verlieten de plaats met medeneming van 700 SRD. Het geknevelde slachtoffer was op dat moment met haar zoon thuis. Het huis is verdeeld in tweeën. Zij woont met haar dochter en haar zoon woont in het andere gedeelte. Hij ontdekte zijn moeder op de stoep bij de voordeur.

Het slachtoffer is na de beroving gekropen naar het gedeelte van de woning waar haar zoon woont. Hij bevrijdde zijn moeder van de situatie.

Het is niet bekend hoe de rovers de plaats hebben verlaten. De gewonde vrouw werd door haar familie naar de Spoedeisende Hulp vervoerd, waar zij ter observatie is opgenomen.

De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.