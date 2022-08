OPINIE: Internationale dag voor Slachtoffers van Terrorisme

[INGEZONDEN] – De Verenigde Naties hebben 21 augustus uitgeroepen tot Internationale dag om de Slachtoffers van Terrorisme jaarlijks te gedenken. Naar aanleiding hiervan wordt terrorismebestrijding vanuit internationaal perspectief en binnen de Surinaamse context toegelicht.

9/11

Op 11 september 2001 zijn er twee vliegtuigen gevlogen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York, het economisch handelscentrum van Amerika, en een ander vliegtuig in het Pentagon, het machtscentrum van de Amerikaanse Defensie. Wat voor onmogelijk werd gehouden, is gebeurd. Er is een bres geslagen in het kloppend hart en het beschermende schild van het machtigste land van de wereld. De terreurorganisatie Al Qaeda wordt verantwoordelijk gehouden voor de verloren levens van duizenden slachtoffers. Sinds deze terreurdaden is de wereld veranderd en het onderwerp ‘veiligheid’ nooit meer verdwenen van de internationale politieke agenda’s.

Veiligheid

Na de terroristische aanslagen in Amerika in 2001 heeft de wereld een onomkeerbaar dieptepunt bereikt. Alles wordt gescreend vanuit de optiek van veiligheid en veiligheidsmaatregelen zijn drastisch aangescherpt. Denk aan verplichte identificatie van burgers, extra beveiliging van bepaalde objecten en personen en uitbreiding van cameratoezicht. Maar ook aan frequenter zichtbare inzetbaarheid van militairen, strengere controles van passagiers op vliegvelden en verscheidene anti-terreurwetten. Hoewel hiermee getracht wordt de risico’s op terroristische aanslagen te beperken, zijn de onveiligheidsgevoelens van mensen – zoals toeristen, reizigers en expats – mogelijk niet afgenomen. De oorlog tegen terreur is begonnen!

Rol van media

Niet alleen is het moeilijk om het begrip terrorisme te beschrijven. Ook het doel dat nagestreefd wordt met de terroristische actie is een diffuus, historisch bepaald en sociaal-cultureel gebonden criterium bij de definiëring van de term ‘terrorisme’. Dit begrip behelst een moreel waardeoordeel en is daarom afhankelijk van goed-fout kaders die per mens kunnen verschillen en in de tijd verschuiven. Er is altijd sprake van een politieke en/of maatschappelijke context. Hoe kijkt U de wereld in? Volgens Naom Chomsky en Edward Herman geven de massamedia een kijk op de wereld die in overeenstemming is met en ter promotie van de economische, sociale en politieke belangen van de elite. Onvergetelijk is de levenswending van Nelson Mandela die voordat hij ‘vrijheidsstrijder’ werd (niet alleen) door de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika jarenlang als een ‘terrorist’ is bestempeld

Internationaal perspectief

In het kader van terrorismebestrijding committeren lidstaten van de VN zich middels internationale verdragen eraan om alle terroristische daden, methoden en praktijken als misdadig en ongerechtvaardigd te definiëren. Het streven is erop gericht om internationaal een volledig wettelijk kader te scheppen dat alle aspecten van terrorisme omvat. Daarnaast middels nationale wetgeving maatregelen te nemen om financiering van terroristische organisaties te voorkomen en verhinderen[5]. Daarom is toezicht op geldstromen verkregen door financiële misdrijven of non-profitsector van eminent belang, zodat financiering niet kan worden aangewend voor verrichten van terreurdaden. Internationale samenwerking tussen landen is essentieel alsook de opsporing en vervolging van de daders.

Surinaamse context

Overal ter wereld kunnen aanslagen worden gepleegd. Door globalisering is het fenomeen terrorisme niet alleen in het Midden-Oosten, Amerika, Madrid, Parijs of London mogelijk maar ook binnen de landsgrenzen van Suriname. Dit is geen utopie want in juli 2017 wordt Suriname in beroering gebracht door de aanhouding van twee moslimbroers, die volgens mediaberichten toen verdacht werden van voorbereiding van een mogelijke terroristische aanslag in Suriname. Uiteindelijk is één van de broers in juni 2019 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, wegens banden met de terroristische beweging Islamitische Staat. De andere broer werd vrijgesproken. De rechter heeft onvoldoende bewijs gevonden voor de verdenking dat de broers mensen ronselden voor de gewapende strijd in Syrië en het voorbereiden en financieren van terroristische handelingen.

Voor harmonisatie van de Surinaamse wetgeving gericht op het voorkomen en bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering aan de internationale eisen en de verscherping ervan, is er een Ontwerpwet ‘Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering’ van 27 januari 2021 ter behandeling bij de DNA. Deze wet zal de verschillende bestaande wetten op dit gebied vervangen en als uniforme regeling aansluiten bij de laatste ontwikkelingen in de aanbevelingen van de FATF.

Conclusie

Terrorismebestrijding vereist een internationaal en nationaal wettelijk kader voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen landen. Naast veiligheidsmaatregelen is de opsporing, vervolging en bestraffing van daders doorslaggevend. De verklaarde oorlog tegen terreur is niet ten einde.