Verdachte op eerste zittingsdag in vrijheid gesteld

De verdachte L.J., die op 19 juni 2022 werd aangehouden in verband met diefstallen gepleegd te Para, is op de eerste zittingsdag op vrijdag 19 augustus 2022 in vrijheid gesteld. Dit op last van de kantonrechter in Suriname, na het verzoek van zijn raadsman Derrick Veira.

De diefstallen werden in bovengenoemd district gepleegd, nabij een ressort. Hierbij zijn diverse goederen waaronder een generator, die voorzien was van een GPS-tracker, meegenomen.

Volgens verklaring van de verdachte had hij een deel van de spullen bij een derde gekocht. Hij had geen kennis van het feit dat het om gestolen goederen ging.

“De feiten en omstandigheden zijn zodanig, dat in elk geval niet gebleken is, dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten feiten, waardoor zijn verdere aanhouding niet langer noodzakelijk wordt geacht”, merkte raadsman Veira op.

De rechter kon zich hierin terug vinden en stelde de verdachte in vrijheid.