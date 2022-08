Advocaat Ramlakhan krijgt roofverdachte voorlopig vrij in hoger beroep

De verdachte Maurizio A. is maandag door het Hof in vrijheid gesteld. Hij werd op 23 oktober 2019 door de kantonrechter in Suriname veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar onder aftrek wegens het medeplegen van een beroving in een woning.

De verdachte die toen geen advocaat had, was het niet eens met de uitspraak van de rechter. Momenteel heeft hij advocaat Aryan Ramlakhan in de arm genomen, die namens zijn cliënt in beroep is gegaan tegen het vonnis van de kantonrechter.

A. werd in verband gebracht met een gewapende overval in een woning, gepleegd op 19 juni 2019 in het district Wanica. De aangeefster C.S. verklaarde toen bij de rechter alsook bij de Surinaamse politie, dat op die bewuste nacht de voordeur van haar woning werd ingetrapt door drie criminelen.

Een van hen die ongemaskerd was, rende met een vuistvuurwapen in de richting van haar en vroeg naar geld en sieraden. Zij werd onder bedreiging van het wapen beroofd van een tas inhoudende 9.000 SRD, 200 USD, 120 euro en waardevolle sieraden.

Het slachtoffer herkende een van de twee gemaskerde mannen als ‘Bakabana’. Na de daad renden de rovers naar buiten en stapten in een gereedstaande grijs gelakte Toyota Premio, waarmee ze wegreden.

Maandag vond de behandeling plaats, waarbij getuigen werden gehoord. Ramlakhan had twee getuigen laten dagvaarden, die het alibi van de verdachte konden bevestigen. Na het verhoor besloot het Hof ambtshalve de verdachte voorlopig in vrijheid te stellen. De zaak staat op 12 oktober voor requisitoir en pleidooi.