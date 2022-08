Nepaanbiedingen via fake socialmedia-accounts minister Ramdin

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vraagt de gemeenschap in zowel Suriname als het buitenland om alert te zijn op fake socialmedia-accounts van minister Albert Ramdin.

Het is gebleken dat kwaadwilligen regelmatig nieuwe fake accounts aanmaken op media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn waarbij de naam van de minister wordt misbruikt om mensen te lokken om financiële transacties te plegen. Via deze accounts worden eveneens willekeurige mensen benaderd voor de ontwikkeling van projecten en/of bedrijven.

Het ministerie van BIBIS wordt vervolgens ook benaderd door individuen die, afgaande op de nepberichten, verdere informatie wensen over de aanbiedingen en projecten. De samenleving wordt verzocht, bij het aantreffen van de nep profielen, deze onmiddellijk te rapporteren bij de betreffende sociale media als te zijnde ‘Fake’.

Minister Ramdin distantieert zich van elke gedane belofte of communicatie via deze fake accounts en doet een dringend beroep op de Surinaamse gemeenschap steeds de correcte officiële procedures te handhaven en om niet in te gaan op deze malafide aanbiedingen.