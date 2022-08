Inhalende automobilist zonder rijbewijs knalt frontaal op tegenligger: drie gewonden

Een inhalende automobilist zonder rijbewijs (reed Toyota Vitz links op de foto) heeft donderdagavond een frontale aanrijding veroorzaakt aan de Coesewijnestraat nabij pompstation GOw2. Drie personen raakten gewond en zijn met de ambulance gebracht naar de Spoedeisende Hulp.

De veroorzaker reed over de Coesewijnestraat richting Ephraimzegenweg. De benadeelde reed in tegenovergestelde richting over de weg.

Volgens ooggetuigen haalde de veroorzaker op een bepaald moment een aantal voertuigen in en knalde hij ineens frontaal op een tegenliggende Toyota Wish.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De ambulance werd vervolgens erbij gehaald om de gewonden af te voeren.

Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt en door een sleepdienst weggebracht. De politie heeft de veroorzaker in de boeien geslagen en afgevoerd naar het bureau.