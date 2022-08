Ophef over inhuur advocatenkantoor Bissessur door SLM

Op social media gaan momenteel documenten viraal waaruit zou blijken dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways een contract heeft met het in Nederland gevestigde advocatenkantoor Bissessur Legal BV, waarbij maandelijks een flink bedrag in euro’s betaald wordt om de SLM juridisch bij te staan.

Leo Brunswijk, die lid is van de raad van commissarissen bij SLM, haalde dit gisteren aan in het STVS-programma MManten Taki (video onder). Hij gaf daarbij aan dat Prenobe Bissesur een van de bestuurders is binnen de bovengenoemde BV. Bissessur is echter ook adviseur van de president Santokhi en zit in het crisisteam van de SLM.

Het personeel van de SLM is niet te spreken hierover en eiste vanmorgen een spoedgesprek met directeur Paul de Haan. Die gaf aan dat het contract is aangegaan om de belangen van het personeel te behartigen, als onderdeel van het herstelplan van de SLM.

Volgens De Ware Tijd zou De Haan op de vergadering ook hebben uitgehaald naar SLM commissaris Leo Brunswijk. Volgens de directeur zou Brunswijk misinformatie naar buiten hebben gebracht en voor onnodige ruis hebben gezorgd.

VHP-fractieleider Asis Gajadien heeft inmiddels ook gereageerd. Tegen Starnieuws zei hij dat Bissesur als adviseur van de president in het crisisteam van de SLM, geen werk kan gunnen aan zijn eigen bedrijf. Er moet een strafklacht tegen hem worden ingediend zegt Gajadien.