Man met motorpech beroofd bij rotonde Bosjebrug

Een man, die dinsdag rond middernacht bij de rotonde van de Wijdenboschbrug in Suriname motorpech had, is door drie criminelen beroofd.

De buit betreft een halsketting, een paar oorbellen en vingerringen. Daarnaast werd hij ook beroofd van een tas inhoudende 500 SRD en belangrijke documenten.

Het slachtoffer verklaarde dat hij motorpech had en dat hij op de sleepdienst stond te wachten. Plotseling vielen drie ongewapende mannen hem aan en beroofden hem van zijn persoonlijke spullen. Het trio rende na de daad weg.

De politie van Nieuwe Haven werd daarna ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.